Старый Соболь провёл встречу в Тольятти
19 января 2010, 16:04СпортArtem
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В выездных матчах тагильские баскетболисты встречались с командой СДЮСШОР города Тольятти, занимающей 4-ую строчку в турнирной таблице.
Первую игру выиграли тольяттинцы, опередив тагильчан на 10 очков. Во втором матче Старый соболь сумел сломить оборону хозяев. Итог игры 67:77 в пользу тагильчан. После игр в Тольятти тагильчане занимают второе место в группе Север Высшей лиги Чемпионата России среди мужских команд.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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