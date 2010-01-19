Старый Соболь провёл встречу в Тольятти

Первую игру выиграли тольяттинцы, опередив тагильчан на 10 очков. Во втором матче Старый соболь сумел сломить оборону хозяев. Итог игры 67:77 в пользу тагильчан. После игр в Тольятти тагильчане занимают второе место в группе Север Высшей лиги Чемпионата России среди мужских команд.