Чемпионат по скоростному спуску на ледянках пройдет в Екатеринбурге
19 января 2012, 09:23Спорт
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Всероссийский семейный чемпионат по скоростному спуску на ледянках состоится 21 и 28 января в Центральном Парке Культуры и Отдыха им. Маяковского
Как сообщает пресс-служба парка, в нем примут участие пять городов:Иркутск, Томск, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург. Первый старт состоится21 января в 14 часов на одной из горок возле главной елки, второй – 28января в это же время.
Победители чемпионата пройдут в финал города, а затем в финал России, который пройдет на льду озера Байкал.
Главный приз соревнований - поездка в развлекательные парки Европы.
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