Об участии в «Крещенских морозах» заявили уже 70 скалолазов

Традиционно в нём участвуют спортсмены со всего УрФО. Организаторы ужеполучили 70 заявок от скалолазов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Пермии других городов.

Соревнования проходят в самой сложной и зрелищной дисциплине – боулдеринге. Участникам предложат до 15 трасс и несколько часов на их преодоление. Победит тот, кто пролезет наибольшее количество трасс за это время. Строить трассы организаторы начнут в пятницу.