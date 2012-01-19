Об участии в «Крещенских морозах» заявили уже 70 скалолазов
19 января 2012, 17:10СпортВалерия Лошкарева
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Напомним, в предстоящие выходные в ГДТЮ в 4-й раз пройдёт открытый чемпионат по скалолазанию «Крещенские морозы».
Традиционно в нём участвуют спортсмены со всего УрФО. Организаторы ужеполучили 70 заявок от скалолазов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Пермии других городов.
Соревнования проходят в самой сложной и зрелищной дисциплине – боулдеринге. Участникам предложат до 15 трасс и несколько часов на их преодоление. Победит тот, кто пролезет наибольшее количество трасс за это время. Строить трассы организаторы начнут в пятницу.
Всех, не зависимо от опыта и спортивной подготовки, приглашают попробовать свои силы. В крайнем случае, посмотреть на выступления профессионалов.
© ИА «Все новости»
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