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Об участии в «Крещенских морозах» заявили уже 70 скалолазов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Об участии в «Крещенских морозах» заявили уже 70 скалолазов

19 января 2012, 17:10СпортВалерия Лошкарева
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