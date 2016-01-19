Тагильчанин Максим Кипин выиграл 5-й этап Кубка России по лыжному двоеборью (ФОТО)

Родные трамплины помогли воспитаннику нижнетагильской СДЮШОР «Аист» Максиму Кипину выиграть 5-й этап Кубка России по лыжному двоеборью. По результатам прыжковой части Максим показал 14-й результат, но в гонке на 10 км сумел обойти всех участников. Отставание от лидера на старте составляло 1 мин. 42сек. Вторым стал Александр Овсянников (Московская обл.), третьим – Никита Окс (Московская обл.,Пермский край)

17 января на трамплинном комплексе состоялся 6-й этап Кубка России по лыжному двоеборью. Прыжковая часть проходила на трамплине k-120, лыжная дистанция - 10 км.

Лучшим на этом этапе оказался Александр Овсянников (Московская обл). Второй результат в прыжках позволил спортсмену стартовать с уверенной для себя позиции в гонке. На первом круге Александр обошел лидера и уже не упустил свою победу.