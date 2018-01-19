4 тыс. человек примут участие в «Лыжне России-2018» на территории Нижнего Тагила

Для проведения «Лыжни России-2018» в Нижнем Тагиле планируется подготовить четыре площадки.

Местоположение трёх из них уже точно известно - база спортивного клуба «Уралец» в поселке Старатель, база научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» на улице Максарёва и спортивно-оздоровительное учреждение «Спартак».

Неизвестно пока, где будет проходить «Лыжня России-2018» для школьников и детсадовцев. По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагила, рассматриваются варианты проведения соревнований на территории ФОК «Президентский» и на лыжном стадионе СШОР «Аист» на горе Долгой.

Старт соревнований запланирован на 10 февраля 2018 года. 17 февраля стартует «Лыжня России» для жителей сельских населённых пунктов Нижнего Тагила, которая традиционно пройдёт в деревне Усть-Утка.