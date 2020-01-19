Летающие лыжники из Нижнего Тагила выступят на юношеских Олимпийских играх

19 и 20 января в Лозанне (Швейцария) пройдут соревнования по прыжкам с трамплина. В них примут участие тагильские летающие лыжники, воспитанники школы олимпийского резерва «Аист» Алина Бородина и Илья Маньков, вошедшие в состав сборной России.

Алине Бородиной 17 лет. Она занимается в секции 10 лет. В прошлом сезоне она дебютировала на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. Кроме того, в этом составе молодежной команды девушка участвовала в этапах Континентального кубка.

Илье Манькову 16 лет. Он впервые участвует во взрослой категории. В 2019 году он стал призером международных игр «Дети Азии» и Кубка Международной федерации лыжных гонок. Прыжками с трамплина он занимается с 2014 года.