Тагильская «Уралочка» обыграла челябинское «Динамо» со счетом 3:0
Сегодня, 10:17СпортФото: станица команды "Уралочка-НТМК" Вконтакте
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В первом матче 2020 года в Челябинске тагильская «Уралочка-НТМК» одержала победу над местным «Динамо-Метар», сообщается на официальной странице команды Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вчера состоялся первый матч 2020 года чемпионата России «Суперлига Париматч», где тагильская «Уралочка» сыграла с челябинским «Динамо-Метар». Она одержала победу со счетом 3:0 (15:25; 17:25; 22:25).
Следующая игра команды состоится 22 января во Франции в Лиге европейских чемпионов с командой Канн.
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