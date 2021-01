КАМАЗ выбрал лучшего игрока первой части сезона и рассказал про зимние сборы

Клуб из Набережных Челнов еще летом провел отличный товарищеский матч с казанским «Рубином», который тренирует Леонид Слуцкий.

Представитель ПФЛ дал настоящий бой более мастеровитому клубу, представляющему премьер-лигу, и сыграл вничью со счетом 1:1. Конечно, результат летнего матча вряд ли является определяющим для статуса КАМАЗа. Однако клуб из Набережных Челнов явно получил хорошую мотивацию продолжать работу и бороться за первое место в группе 4. Что же до «Рубина», то казанцы мечтают о том, чтобы попасть в еврокубки. Для этого подопечным Слуцкого предстоит провести несколько сложных матчей весной. Вторая часть сезона начнется для «Рубина» игрой против лидера РПЛ «Зенита». Эксперты букмекерских контор уверены, что казанцы у себя дома сумеют отобрать очки у сине-бело-голубых. Сайт Леон разместил коэффициент 4.95 на победу «Рубина». Но и успех «Зенита» котируется высоко – приложение Фонбет дает коэффициент 1.85. План на зиму Возвращаясь к КАМАЗу, нужно отметить, что до первого места в группе 4 подопечным Ильдара Ахметзянова не хватает четырех очков. Лидирует в группе «Новосибирск», от которого на два балла отстает «Тюмень». Ульяновская «Волга» набрала столько же очков, сколько и КАМАЗ, но обыграла команду из Набережных Челнов в личной встрече со счетом 3:1. В итоге, КАМАЗ идет лишь на четвертой позиции. Но мог оказаться ниже, если бы не выиграл последний матч календарного года у ижевского «Зенита». Победа далась команде Ильдара Ахметзянова не без проблем. Только под конец первого тайма Руслан Галиакберов поразил ворота гостей. Во второй половине шла равная борьба, и «Зенит» имел шансы сравнять счет. Правда, на восьмидесятой минуте Александр Гаглоев еще раз поразил ворота ижевцев. В концовке команды обменялись голами, так что АМАЗ сумел удержать победный счет. В декабре руководство клуба объявило, что зимой КАМАЗ проведет три тренировочных сбора. Весь январь клуб будет отдыхать, а второго февраля соберется в Набережных Челнах и начнет первый сбор на своей базе. Вторую часть февраля и начало марта КАМАЗ проведет в Новороссийске на базе BootСamp. А на завершающий этап в Турцию подопечные Ильдара Ахметзянова отправятся двенадцатого марта. Длительный перерыв позволил некоторым игрокам КАМАЗа принять участие в зимнем любительском мини-футбольном турнире. Игры проходят в манеже «ZAK Арена». Его построил татарстанский велогонщик Ильнур Закарин. Лучший игрок первой части сезона Автор победного мяча в ворота ижевского «Зенита» – Александр Гаглоев – выиграл голосование среди болельщиков КАМАЗа. Оно проходило на официальной странице челнинского клуба в «ВКонтакте». За Гаглоева отдали свои голоса тридцать девять процентов респондентом. Второе место занял Руслан Галиакберов, а третьим оказался Руслан Аюкин. Отметим, что помимо гола в ворота «Зенита-Ижевск» Гаглоев отметился семью голами в двенадцати матчах ПФЛ. У Галиакберова в активе десять голов, он занимает вторую строчку в рейтинге бомбардиров группы 4.

