КАМАЗ выбрал лучшего игрока первой части сезона и рассказал про зимние сборы

Представитель ПФЛ дал настоящий бой более мастеровитому клубу, представляющему премьер-лигу, и сыграл вничью со счетом 1:1. Конечно, результат летнего матча вряд ли является определяющим для статуса КАМАЗа. Однако клуб из Набережных Челнов явно получил хорошую мотивацию продолжать работу и бороться за первое место в группе 4. Что же до «Рубина», то казанцы мечтают о том, чтобы попасть в еврокубки. Для этого подопечным Слуцкого предстоит провести несколько сложных матчей весной. Вторая часть сезона начнется для «Рубина» игрой против лидера РПЛ «Зенита». Эксперты букмекерских контор уверены, что казанцы у себя дома сумеют отобрать очки у сине-бело-голубых. Сайт Леон разместил коэффициент 4.95 на победу «Рубина». Но и успех «Зенита» котируется высоко – приложение Фонбет дает коэффициент 1.85.