Кафельников – о шансах Хачанова в матче с Надалем: Многое будет зависеть от подачи

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о предстоящем противостоянии россиянина Карена Хачанова и испанца Рафаэля Надаля в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.
По мнению экс-спортсмена, Карену нужно подойти ко встречи максимально сконцентрированным и заряженным на борьбу, тогда у россиянина появятся шансы на победу. Евгений также полагает, что все будет зависеть от качества подачи Хачанова.
Противостояние Хачанова и Надаля состоится 21 января и начнется в 03:00 по московскому времени.