Кафельников – о шансах Хачанова в матче с Надалем: Многое будет зависеть от подачи

Кафельников – о шансах Хачанова в матче с Надалем: Многое будет зависеть от подачи
Кафельников – о шансах Хачанова в матче с Надалем: Многое будет зависеть от подачи
Вчера, 22:41СпортФото: pxhere.com
Теннисисты будут противостоять друг другу в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

Бывший теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о предстоящем противостоянии россиянина Карена Хачанова и испанца Рафаэля Надаля в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

По мнению экс-спортсмена, Карену нужно подойти ко встречи максимально сконцентрированным и заряженным на борьбу, тогда у россиянина появятся шансы на победу. Евгений также полагает, что все будет зависеть от качества подачи Хачанова.

Противостояние Хачанова и Надаля состоится 21 января и начнется в 03:00 по московскому времени.

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