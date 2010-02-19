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Шахматы всё популярнее. Их любителей в г. Нижний Тагил стало в шесть раз больше
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Шахматы всё популярнее. Их любителей в г. Нижний Тагил стало в шесть раз больше

19 февраля 2010, 16:28СпортArtem
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