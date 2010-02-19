Шахматы всё популярнее. Их любителей в г. Нижний Тагил стало в шесть раз больше
19 февраля 2010, 16:28СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как сделать шахматы ещё популярнее? Этот вопрос рассматривали на коллегии при главе города.
Четыре года в Нижнем Тагиле действовала специальная муниципальная целевая программа. За это время на развитие шахмат было потрачено более 10 миллиона рублей. В результате, если в 2006 году шахматами увлекались около 300 человек, то к 2010-му таких стало в 6 раз больше. Клуб «Политехник» за 4 года становился дважды победителем первенства России в высшей лиге и дважды входил в десятку лучших команд премьер-лиги. Мэр Валентина Исаева подчеркнула, что город не должен терять заработанных в этой сфере позиций и в будущем.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей