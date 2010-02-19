Шахматы всё популярнее. Их любителей в г. Нижний Тагил стало в шесть раз больше

Четыре года в Нижнем Тагиле действовала специальная муниципальная целевая программа. За это время на развитие шахмат было потрачено более 10 миллиона рублей. В результате, если в 2006 году шахматами увлекались около 300 человек, то к 2010-му таких стало в 6 раз больше. Клуб «Политехник» за 4 года становился дважды победителем первенства России в высшей лиге и дважды входил в десятку лучших команд премьер-лиги. Мэр Валентина Исаева подчеркнула, что город не должен терять заработанных в этой сфере позиций и в будущем.