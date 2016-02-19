В Нижнем Тагиле не прекращаются лыжные баталии: в этот раз на лыжи встали школьники Тагилстроевского района
19 февраля 2016, 15:30Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Еще несколько дней назад наш город принимал соревнования «Лыжня России 2016», но для тагильских школьников спортивные состязания продолжаются.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 февраля на лыжной базе «Спартак» за выход на городские соревнования сражалось 15 команд из школ Тагилстроевского района.
Лыжные гонки состоялись в рамках проведения всероссийских спортивных соревнований для школьников «Президентские состязания». Чемпионами районного этапа стали ученики 81-й школы. Серебро взяла Политехническая гимназия. Замкнули тройку победителей учащиеся школы №69.
Кстати, не только юные тагильчане предпочитают активный отдых на природе скучному пребыванию дома. Пенсионеры тоже не прочь провести целый день на лыжной базе «Спартак»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей