В Нижнем Тагиле не прекращаются лыжные баталии: в этот раз на лыжи встали школьники Тагилстроевского района

17 февраля на лыжной базе «Спартак» за выход на городские соревнования сражалось 15 команд из школ Тагилстроевского района.

Кстати, не только юные тагильчане предпочитают активный отдых на природе скучному пребыванию дома. Пенсионеры тоже не прочь провести целый день на лыжной базе «Спартак»