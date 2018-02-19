Нижнетагильский «Юниор-Спутник» уступил ХК «Чебоксары» (ФОТО)
19 февраля, 06:05Спорт
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Несмотря на достойное сопротивление хоккеисты «Юниор-Спутника» не смогли одержать верх над хоккейным клубом «Чебоксары».
Сюжеты: Нижний Тагил
19 февраля на льду встретились хоккеисты клуба «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила и игроки хоккейного клуба «Чебоксары».
К 16-ой минуте команды доиграли до ничьей, которая сохранялась до последних минут матча. Лишь за 5 минут до окончания чебоксарцы забросили вторую шайбу и вырвали победу.
Как сообщает пресс-служба клуба «Юниор-Спутник», следующим соперником тагильчан станет команда «Тамбов». Этим матчем тагильская команда завершит сезон.
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Фото: Официальный сайт ХК «Спутник»
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