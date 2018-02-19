Нижнетагильский «Юниор-Спутник» уступил ХК «Чебоксары» (ФОТО)

19 февраля на льду встретились хоккеисты клуба «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила и игроки хоккейного клуба «Чебоксары».

К 16-ой минуте команды доиграли до ничьей, которая сохранялась до последних минут матча. Лишь за 5 минут до окончания чебоксарцы забросили вторую шайбу и вырвали победу.