365 лыжников приняли участие в «Лыжне России-2019» в Николо-Павловском
Сегодня, 06:30СпортФото: пресс-служба Горноуральского городского округа
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16 февраля в селе Николо-Павловское прошли массовые лыжные соревнования в рамках «Лыжни России-2019». На трассу вышли 365 участников.
Сюжеты: Пригород
В программу соревнований были включены масс-старт, в котором приняли участие все желающие, и забеги по возрастам.
Участникам масс-старта, занявшим призовые места, были вручены памятные призы. В командных соревнованиях на первом месте оказались представители Петрокаменской ТА, второе место заняла команда Паньшинской территориальной администрации, третье – спортсмены из Николо-Павловского. Команды также получили подарки.
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Награды и призы участникам соревнований вручил глава округа Дмитрий Летников. Кроме того, были вручены награды значкистам ВФСК ГТО.
Следующая гонка для лыжников пройдет 16 марта в селе Петрокаменское, сообщает пресс-служба Горноуральского городского округа.
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