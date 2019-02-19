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365 лыжников приняли участие в «Лыжне России-2019» в Николо-Павловском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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365 лыжников приняли участие в «Лыжне России-2019» в Николо-Павловском

Сегодня, 06:30СпортФото: пресс-служба Горноуральского городского округа
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