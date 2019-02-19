365 лыжников приняли участие в «Лыжне России-2019» в Николо-Павловском

В программу соревнований были включены масс-старт, в котором приняли участие все желающие, и забеги по возрастам.

Участникам масс-старта, занявшим призовые места, были вручены памятные призы. В командных соревнованиях на первом месте оказались представители Петрокаменской ТА, второе место заняла команда Паньшинской территориальной администрации, третье – спортсмены из Николо-Павловского. Команды также получили подарки.

Награды и призы участникам соревнований вручил глава округа Дмитрий Летников. Кроме того, были вручены награды значкистам ВФСК ГТО.