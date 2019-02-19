Спортсмены из 12 регионов России приехали в Нижний Тагил на Спартакиаду учащихся
Сегодня, 20:04СпортФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Лыжники из 12 регионов России приехали в Нижний Тагил для участия в IX зимней Спартакиаде учащихся России. 19 февраля прошла церемония открытия финальных соревнований.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования пройдут среди летающих лыжников и по лыжному двоеборью.
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19 февраля прошло торжественное открытие спартакиады. В церемонии открытия принял участие замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров, который пожелал спортсменам добиться поставленных целей, а тагильчанам показать гостеприимство, не забывая о стремлении победить.
Соревнования для спортсменов 2001-2003 годов рождения продлятся четыре дня на спортивном комплексе «Аист». Лыжники будут состязаться на трамплинах К-60 и К-90 и лыжных трассах длиной 3,5 и 10 километров.
Спартакиада учащихся проходит в Нижнем Тагиле в пятый раз, сообщает пресс-служба мэрии города.
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