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Спортсмены из 12 регионов России приехали в Нижний Тагил на Спартакиаду учащихся
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Спортсмены из 12 регионов России приехали в Нижний Тагил на Спартакиаду учащихся

Сегодня, 20:04СпортФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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