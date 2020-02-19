Фото: группа "БК "Старый Соболь"- Нижний Тагил сезон 2019-2020" Вконтакте
Команда баскетболистов из Нижнего Тагила досрочно вышла в финал первенства России
Вчера, 23:21Спорт
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Команда «Старый соболь"-2005 из Нижнего Тагила одержала третью победу в матче первенства России по баскетболу и получила досрочную путевку в финал, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске состоялся второй раунд полуфинала первенства России по баскетболу среди юношей 2005 года рождения. Тагильский «Старый соболь» победил в очередном матче. Это позволило пройти команде досрочно в финал, а также войти в ТОП-16 команд страны.
Команда обыграла СШОР «Красноярск» со счетом 94: 59 (30:10, 21:16, 23:13, 20:20).
В СШ «Старый соболь» отмечают, что команда тренера Юрия Шаповалова в третий раз попадает в ТОП команд России в своей возрастной категории.
В рамках полуфинала тагильчанам предстоит сыграть с командами из Киселевска и Перми.
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