Команда баскетболистов из Нижнего Тагила досрочно вышла в финал первенства России

Сегодня, 19 февраля, в Новосибирске состоялся второй раунд полуфинала первенства России по баскетболу среди юношей 2005 года рождения. Тагильский «Старый соболь» победил в очередном матче. Это позволило пройти команде досрочно в финал, а также войти в ТОП-16 команд страны.

Команда обыграла СШОР «Красноярск» со счетом 94: 59 (30:10, 21:16, 23:13, 20:20).

В СШ «Старый соболь» отмечают, что команда тренера Юрия Шаповалова в третий раз попадает в ТОП команд России в своей возрастной категории.