Боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области

Тагильчанин стал чемпионом по боксу в Свердловской области в весовой категории до 69 килограмм. Теперь он выступит на чемпионате УрФО.

Первенство Свердловской области прошло в Екатеринбурге с 15 по 18 февраля. Состязались спортсмены 17-18 лет и взрослые. Два воспитанника СШ «Тагилстрой» заняли призовые места, сообщается в группе спортшколы во «Вконтакте». Александр Исупов занял третью строчку в категории 64 килограмма. Тагильчанин Алексей Кузин получил «золото» и право выступить на чемпионате УрФО по боксу. Фото: СШ «Тагилстрой» Тренерами спортсменов являются Чупраков Евгений, Ефремов Валерий и Воропаева Валерия. Напомним, две спортсменки из Нижнего Тагила получили право выступить на чемпионате России по художественной гимнастике. Екатерина Писаревская и Диана Ставрова станут единственными представителями Свердловской области. 16-летние девушки уже имеют достижения в области спортивной гимнастики. Спортсменки из Нижнего Тагила выступят на чемпионате России по спортивной гимнастике

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