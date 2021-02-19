Боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области

Боксер из Нижнего Тагила стал чемпионом Свердловской области

Сегодня, 13:30СпортФото: 1Mediainvest.ru
Тагильчанин стал чемпионом по боксу в Свердловской области в весовой категории до 69 килограмм. Теперь он выступит на чемпионате УрФО.

Первенство Свердловской области прошло в Екатеринбурге с 15 по 18 февраля. Состязались спортсмены 17-18 лет и взрослые. Два воспитанника СШ «Тагилстрой» заняли призовые места, сообщается в группе спортшколы во «Вконтакте».

Александр Исупов занял третью строчку в категории 64 килограмма. Тагильчанин Алексей Кузин получил «золото» и право выступить на чемпионате УрФО по боксу.

Фото:СШ «Тагилстрой»

Тренерами спортсменов являются Чупраков Евгений, Ефремов Валерий и Воропаева Валерия.

Напомним, две спортсменки из Нижнего Тагила получили право выступить на чемпионате России по художественной гимнастике. Екатерина Писаревская и Диана Ставрова станут единственными представителями Свердловской области. 16-летние девушки уже имеют достижения в области спортивной гимнастики.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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