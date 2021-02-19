Проект спорткомплекса на Вые в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

Заключение направлено в Москву для прохождения процесса регистрации. Ожидаем получения оригиналов документов, рассказал директор МБУ «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин.
Отмечается, что общая стоимость объекта составит 197,5 миллиона рублей. Комплекс будет состоять из четырех этажей общей площадью почти 2,9 тысячи квадратных метров. По проекту в здании будет просторный вестибюль, гардеробная, медицинские пункты, кабинет тренеров, раздевалки для спортсменов и прочие помещения.
На первом этаже будет размещен спортивный зал 24 на 42 метра. Здесь будут проводиться спортивные соревнования по различным видам спорта.
Отмечается, что при строительстве будут учтены потребности граждан с ограниченными возможностями. Для этого здание будет оборудовано специальным лифтом, для доступа на другие этажи, а также особым образом будут спроектированы остальные помещения, чтобы была возможность проведения тренировок для инвалидов.
Прохождение государственной экспертизы позволит продолжить мэрии Нижнего Тагила работу по привлечению средств для строительства ФОКа.
До 1 июня подадим заявку в Минспорта Свердловской области для участия в конкурсе на помощь в финансировании из областного бюджета, рассказала начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Ирина Еремеева.
Решения о создании физкультурно-оздоровительного комплекса на Вые было принято совместно с федерацией бокса Российской Федерации.