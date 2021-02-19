Проект спорткомплекса на Вые в Нижнем Тагиле прошел госэкспертизу

Отмечается, что при строительстве будут учтены потребности граждан с ограниченными возможностями. Для этого здание будет оборудовано специальным лифтом, для доступа на другие этажи, а также особым образом будут спроектированы остальные помещения, чтобы была возможность проведения тренировок для инвалидов.