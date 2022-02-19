Офицер Росгвардии Урала Большунов взял золото в лыжных гонках пекинской олимпиады

В марафоне участвовали 60 лучших лыжников мира. Погодные условия стали причиной, по которой сократили дистанцию с 50 до 28,4 километров — сильный ветер и мороз установились в долине. Главный соперник свердловчанина — Йоханнес Клебо из Норвегии — получил преимущество, так как считается одним из лучших спринтеров мира. Однако Большунову удалось обогнать соперника, который в итоге даже не попал в тройку призеров.