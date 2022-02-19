Офицер Росгвардии Урала Большунов взял золото в лыжных гонках пекинской олимпиады

Офицер Росгвардии Урала Большунов взял золото в лыжных гонках пекинской олимпиады
Офицер Росгвардии Урала Большунов взял золото в лыжных гонках пекинской олимпиады
Сегодня, 15:00СпортФото: пресс-служба Уральского округа войск национальной Росгвардии
Капитан Росгвардии Уральского округа Александр Большунов выиграл золотую медаль по лыжным гонкам в Пекине. Свердловчанин опередил своего соотечественника на 5,5 секунды.

Эта победа стала третьей в копилке свердловского спортсмена на олимпиаде в Пекине, сообщает пресс-служба Уральского округа Росгвардии.

В марафоне участвовали 60 лучших лыжников мира. Погодные условия стали причиной, по которой сократили дистанцию с 50 до 28,4 километров — сильный ветер и мороз установились в долине. Главный соперник свердловчанина — Йоханнес Клебо из Норвегии — получил преимущество, так как считается одним из лучших спринтеров мира. Однако Большунову удалось обогнать соперника, который в итоге даже не попал в тройку призеров.

Свердловчанин прошел дистанцию за 1:11:32.7 часа. Вторым пришел россиянин Иван Якимушкин (+5.5 секунд), замкнул тройку норвежец Симен Крюгер (+7 секунд).

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