Свердловский депутат призвал Путина присвоить Камиле Валиевой звание Героя России

О своем обращении народный избранник сообщил в социальных сетях. По его словам, российская фигуристка Камила Валиева, которую чуть было не дисквалифицировали на Олимпиаде в Пекине, заслуживает большего, нежели обычное поощрение, поскольку она самый «настоящий Герой».
Спортсменка лидировала на Олимпиаде в Пекине, но оказалась в эпицентре допингового скандала. Фигуристку допустили до финальных прокатов, однако испытав сильный стресс, она не смогла победить.
Депутат из Екатеринбурга это считает несправедливым и просит президента присвоить Камиле Валиевой звание Героя России. То есть, самое высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига, сообщает «КП-Екатеринбург».