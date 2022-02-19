Свердловский депутат призвал Путина присвоить Камиле Валиевой звание Героя России

Свердловский депутат призвал Путина присвоить Камиле Валиевой звание Героя России
Свердловский депутат призвал Путина присвоить Камиле Валиевой звание Героя России
Сегодня, 20:45СпортФото: Олимпийский комитет России / Olympic.ru

Спортсменка Камила Валиева из-за письма Путину может стать Героем России

Коммунист из Екатеринбурга, депутат Роман Ступников, в своем письме на имя президента Владимира Путина попросил присвоить звание Героя России фигуристке Камиле Валиевой.

О своем обращении народный избранник сообщил в социальных сетях. По его словам, российская фигуристка Камила Валиева, которую чуть было не дисквалифицировали на Олимпиаде в Пекине, заслуживает большего, нежели обычное поощрение, поскольку она самый «настоящий Герой».

Спортсменка лидировала на Олимпиаде в Пекине, но оказалась в эпицентре допингового скандала. Фигуристку допустили до финальных прокатов, однако испытав сильный стресс, она не смогла победить.

Депутат из Екатеринбурга это считает несправедливым и просит президента присвоить Камиле Валиевой звание Героя России. То есть, самое высшее звание, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением подвига, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сюжеты:
Екатеринбург
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