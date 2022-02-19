Свердловский депутат призвал Путина присвоить Камиле Валиевой звание Героя России

О своем обращении народный избранник сообщил в социальных сетях. По его словам, российская фигуристка Камила Валиева, которую чуть было не дисквалифицировали на Олимпиаде в Пекине, заслуживает большего, нежели обычное поощрение, поскольку она самый «настоящий Герой».