Соревнования всероссийского масштаба пройдут на горе Белая

Они определят лидеров среди юных спортсменов 1996-97 годов рождения. Как сообщил директор комплекса Александр Маслов, Свердловская область впервые получила право на своей базе проводить сразу два турнира: Финал Первенства России по горнолыжному спорту на горе Ежовая и юниорские соревнования «Олимпийские Надежды». Сразу за юниорами на Белой с 27 марта стартует традиционный четвертый Кубок Губернатора по горнолыжному спорту. На сегодняшний день на участие в нём уже подали заявки из 25 регионов нашей страны. Открытие соревнований планирует посетить губернатор области Александр Мишарин.