Соревнования всероссийского масштаба пройдут на горе Белая
19 марта 2010, 16:35СпортArtem
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Впервые гора Белая будет принимать с 21 марта самые крупные состязания по горнолыжному спорту для юниоров «Олимпийские надежды России».
Они определят лидеров среди юных спортсменов 1996-97 годов рождения. Как сообщил директор комплекса Александр Маслов, Свердловская область впервые получила право на своей базе проводить сразу два турнира: Финал Первенства России по горнолыжному спорту на горе Ежовая и юниорские соревнования «Олимпийские Надежды». Сразу за юниорами на Белой с 27 марта стартует традиционный четвертый Кубок Губернатора по горнолыжному спорту. На сегодняшний день на участие в нём уже подали заявки из 25 регионов нашей страны. Открытие соревнований планирует посетить губернатор области Александр Мишарин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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