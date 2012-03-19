Александр Мишарин прибудет в Нижний Тагил, чтобы наградить юных горнолыжников

Сам губернатор Александр Мишарин также посетит мероприятие. Начало официальной части соревнований с выступлением Александра Сергеевича и награждением им юных спортсменов назначено на 11 часов 24 марта.

В рамках кубка состоятся соревнования юных горнолыжников, начиная с 2004и по 1997 год рождения. Кроме этого, 24 марта после официальной части также пройдет старт в дисциплине «слалом гигант» среди ветеранов спорта. Судить выступления будут представители СДЮШОР «Аист» рассказывает организатор судейства Кубка.