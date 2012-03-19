До лета в Нижнем Тагиле откроют новое футбольное поле с искусственным покрытием

Об этом сообщил начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму города Игорь Вахрушев на пресс-конференции ФК «Уралец».

Поле должно было быть запущено еще до начала зимнего сезона 2011 года, но мы немного не успели по погоде, и не стали рисковать. Теперь, как только сойдет снег, работы возобновятся, и если не до 1 июня, то до 15-го, объект будет закончен рассказал Игорь Вахрушев.

При этом о «законченности» поля как спортивного объекта говорить все же рановато. При запуске поле в первое время не будет иметь освещения, что не позволит проводить тренировки в темное время суток. Правда, для лета с его продолжительностью светового дня это не так актуально.

Кроме того, не отремонтирована дорога, обеспечивающая подъезд к полю. Но сейчас ведутся переговоры синвестором, который предоставит финансирование на строительство дороги выше футбольного поля добавил Игорь Александрович.

Напомним, что, при условии успешной договоренности с собственником спортивного объекта, заводом НТМК, там вскоре может начать играть и тренироваться Нижнетагильская футбольная команда «Уралец».