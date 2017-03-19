Нижнетагильский «Спутник» уступил балашихинскому «Динамо» во втором матче

В Балашихе состоялась вторая игра тагильской и балашихинской хоккейных команд. Игроки встретились, чтобы выяснить, кто выйдет в полуфинал. Несмотря на победу хоккеистов Нижнего Тагила в первой игре, хозяева чувствовали себя на льду уверенно и в итоге одержали победу.

Однако, игра не была легкой. Исход матча решил овертайм. Битва за победу была не шуточной. В итоге - счет 3:1.

Сразу же, с начала первого периода, инициативу взяли на себя тагильчане и забили гол в ворота «Динамо», выйдя вперед. Но балашихинцы не уступали и ответили сопернику забитым голом, но уже во второй двадцатиминутке. Тем самым, сравняли счет, который не изменился до конца третьего периода. Был назначен овертайм, в котором динамовцам повезло больше. В итоге – 3:1 в пользу команды ХК «Динамо». ХК «Спутник» продолжит четвертьфинальную серию у себя дома, в Нижнем Тагиле, и проведет свою пятую игру 21 марта.

По окончании игры тренеры обеих команд прокомментировали результат битвы на льду. Андрей Кирдяшов поздравил балашихинских хоккеистов с победой, а Анатолий Антипов, главный тренер ХК «Динамо» сказал:

Здесь нет ничего заслуженного. Абсолютно равная игра. Нам просто больше повезло сегодня вечером, но я не хочу критиковать своих ребят. «Спутник» играл с агрессией, с хорошим отношением к делу, так что я хочу поблагодарить свою команду, которая через проблемы, через болезни смогла обыграть такую грамотную команду. Серия продолжается.