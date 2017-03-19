Турнир по автокерлингу с машинами «Ока» прошел в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Масштабный турнир по автокерлингу прошел в уральской столице 18 марта. Участниками необычных соревнований стали 40 человек – четыре команды по 10 человек.

Организаторы ставили себе целью популяризацию автомобильных страховок и соблюдение ПДД на автотрассах.

Вместо камней участники турнира толкали три разноцветные машины «Ока», борясь за денежный приз в 100 000 рублей. Здоровье каждого из участвовавших в соревнованиях было застраховано на 500 000 рублей.

Для того, чтобы машины лучше скользили по льду, их облегчили, сняв двигатели, а для безопасности – убрали с авто стекла. Соревнующимся выдали специальные шипы для обуви, чтобы она не скользила.

Участниками масштабных состязаний стали клиенты страховой компании, бизнесмены, спортсмены и журналисты, об этом сообщила Е1.RU.

Зрители, наблюдавшие состязания, получили массу эмоций. Соревнования были интересны и участникам, и тем, кто пришел посмотреть на то, как проходит необычный автокерлинговый турнир.

Первые попытки толкания машин были скромными, но увлекшись соревновательным процессом, участники стали применять свои стратегии: не просто толкали машины к центру, но и выбирали такую траекторию движения ТС, чтобы машина встала на пути соперника.

В процессе борьбы за победу автомобили бились друг о друга, открывались багажники и капоты. Страсти кипели.

Фото, видео: Е1.RU