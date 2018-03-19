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Тагильчанин Никита Кузнецов стал чемпионом России на турнире по боксу в Подмосковье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин Никита Кузнецов стал чемпионом России на турнире по боксу в Подмосковье

19 марта, 18:05Спорт
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