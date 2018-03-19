Тагильчанин Никита Кузнецов стал чемпионом России на турнире по боксу в Подмосковье
19 марта, 18:05Спорт
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17 марта 2018 года тагильчанин Никита Кузнецов завоевал пояс чемпиона России по боксу в лёгком весе среди профессиональных боксеров. Поединок состоялся в Подмосковье.
Сюжеты: Нижний Тагил
Никита Кузнецов является воспитанником СК «Спутник». Он неоднократный призер как зарубежных турниров, так и турниров, проводившихся в России.
В профессиональной карьере Никиты – это первый титул. Всего в профессиональном спорте у Кузнецова 9 побед и 1 ничья. Соперником тагильчанина на ринге стал чемпион СНГ и Славянских стран по версии WBC Элнур Самедов, сообщает АН «Между строк».
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