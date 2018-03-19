Тагильчанин Никита Кузнецов стал чемпионом России на турнире по боксу в Подмосковье

Никита Кузнецов является воспитанником СК «Спутник». Он неоднократный призер как зарубежных турниров, так и турниров, проводившихся в России.

В профессиональной карьере Никиты – это первый титул. Всего в профессиональном спорте у Кузнецова 9 побед и 1 ничья. Соперником тагильчанина на ринге стал чемпион СНГ и Славянских стран по версии WBC Элнур Самедов, сообщает АН «Между строк».