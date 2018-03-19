Закрытие Паралимпийских игр состоялось в южнокорейском Пхёнчхане (ВИДЕО)

На соревнованиях были разыграны 80 комплектов наград среди 567 спортсменов из 48 стран. Первыми в рейтинге находятся США. На третьей строке зачёта расположилась команда Канады. В следующий раз Зимние Паралимпийские игры пройдут в 2022 году в Токио.

Представители Международного паралимпийского комитета заявили, что восстановление Паралимпийского комитета России в МПК не будет зависеть от решения МОК по отношению к ОКР. Ранее РПК перестал считаться членом МПК из-за невыполения двух условий реабилитации.

Присутствовавшие на Паралимпийских играх спортсмены подверглись критике в определённых кругах. Президент германского Паралимпийского комитета заявил, что решение МПК о допуске атлетов из России «было непонятным» и «пощёчиной чистым атлетам», передаёт издание «Новые известия».

Видео: «РИА Новости»