Глотнуть свежего воздуха и почувствовать себя настоящим следопытом смогут тагильчане в это воскресенье

Уровень этого спортивного поединка – общегородской. Поучаствовать организаторы приглашают всех желающих, тех, кто считает себя опытным следопытом, и тех, у кого опыта спортивного ориентирования нет. Соревнования обещают подарить участникам море впечатлений. Сбор на поляне у Вышки в поселке Старатель. Все интересующие вас вопросы можно задать в управлении физкультуры, спорта и туризма Нижнего Тагила по телефону 42-13-74.