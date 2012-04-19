Глотнуть свежего воздуха и почувствовать себя настоящим следопытом смогут тагильчане в это воскресенье
19 апреля 2012, 17:48Спорт
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На этой неделе в Нижнем Тагиле откроют летний сезон спортивного ориентирования. Соревнования по спортивному ориентированию «Открытие летнего сезона» пройдут в воскресенье, 22 апреля.
Уровень этого спортивного поединка – общегородской. Поучаствовать организаторы приглашают всех желающих, тех, кто считает себя опытным следопытом, и тех, у кого опыта спортивного ориентирования нет. Соревнования обещают подарить участникам море впечатлений. Сбор на поляне у Вышки в поселке Старатель. Все интересующие вас вопросы можно задать в управлении физкультуры, спорта и туризма Нижнего Тагила по телефону 42-13-74.
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