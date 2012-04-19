Вторые и третьи места отвоевали юные тагильчане на Первенстве УрФО по тхэквондо
19 апреля 2012, 10:50Спорт
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С 13 по 15 апреля в Кургане прошло Первенство УрФО по тхэквондо среди юношей и девушек 1998-2000 годов рождения.
Юные тагильские спортсмены Хатуна Нармания, Андрей Новиков и Карина Соколова получили на соревнованиях второе место, а Андрей Никифоров сталтретьим, что тоже неплохо на Первенстве такого уровня. Тренирует тхэквондистов Анастасия Немтина.
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