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Вторые и третьи места отвоевали юные тагильчане на Первенстве УрФО по тхэквондо
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вторые и третьи места отвоевали юные тагильчане на Первенстве УрФО по тхэквондо

19 апреля 2012, 10:50Спорт
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