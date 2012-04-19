Вторые и третьи места отвоевали юные тагильчане на Первенстве УрФО по тхэквондо

Юные тагильские спортсмены Хатуна Нармания, Андрей Новиков и Карина Соколова получили на соревнованиях второе место, а Андрей Никифоров сталтретьим, что тоже неплохо на Первенстве такого уровня. Тренирует тхэквондистов Анастасия Немтина.