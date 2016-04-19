В Нижнем Тагиле «Уралочка-НТМК» всухую победила «Лениградку» в последнем домашнем матче сезона (ФОТО)

В финальном матче хозяйки «горячо» приняли гостей из Санкт-Петербурга: лишь однажды «Лениградке» удалось сократить свое отставание. По итогам трех сетов, «Уралочки» одержали победу со счетом 3:0 (25:15, 25:14, 25:19). Самым лучшим игроком в нашей команде по традиции стала Шинед Джек – за матч она заработала 18 очков.

Зрители еще долго не отпускали «уралочек»: последняя игра сезона плавно переросла в автограф-сессию.

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь остался доволен своими подопечными в этом сезоне: девушки стабильно провели регулярный чемпионат, проиграв только сильным командам. Большую помощь оказали родные трибуны – поддержка болельщиков в домашних матчах стала одной из причин уверенной игры «Уралочки».

Впрочем, времени на передышку нет – сегодня девушки начинают готовиться к встрече с казанским «Динамо». Напомним, впереди у нашей команды – участие в «Финале Четырех». Главные игры Суперлиги пройдут 25-26 апреля в Москве.