Более 100 сильнейших спортсменов-единоборцев силовых структур УрФО встретятся в Нижнем Тагиле на Всероссийском турнире

28 и 29 апреля в Нижнем Тагиле пройдут зрелищные соревнования российского масштаба. Их инициатором выступает «Федерация Комплексного Единоборства России», сообщает пресс-служба администрации города.

Уже в шестой раз «Металлург – Форум» примет сильнейших спортсменов силовых структур УрФО, занимающихся комплексными единоборствами. Это – представители ХМАО, ЯМАО и Свердловской области.

В двоеборье примут участие и померяются силами сотрудники МЧС, МВД, службы судебных приставов, транспортной полиции и сборная команда Нижнего Тагила. Ее костяк составили бойцы ОМОН.

На совещании, посвященном подготовке масштабным соревнованиям, выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов:

Такие соревнования всегда интересные и зрелищные. Наши ребята крепкие, поэтому составят сильную конкуренцию соперникам из других городов. Приглашаю всех посмотреть эти состязания и поддержать наших спортсменов!