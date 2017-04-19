Более 100 сильнейших спортсменов-единоборцев силовых структур УрФО встретятся в Нижнем Тагиле на Всероссийском турнире
В Нижнем Тагиле пройдет двухдневный Всероссийский турнир на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации.
28 и 29 апреля в Нижнем Тагиле пройдут зрелищные соревнования российского масштаба. Их инициатором выступает «Федерация Комплексного Единоборства России», сообщает пресс-служба администрации города.
Уже в шестой раз «Металлург – Форум» примет сильнейших спортсменов силовых структур УрФО, занимающихся комплексными единоборствами. Это – представители ХМАО, ЯМАО и Свердловской области.
В двоеборье примут участие и померяются силами сотрудники МЧС, МВД, службы судебных приставов, транспортной полиции и сборная команда Нижнего Тагила. Ее костяк составили бойцы ОМОН.
На совещании, посвященном подготовке масштабным соревнованиям, выступил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов:
Такие соревнования всегда интересные и зрелищные. Наши ребята крепкие, поэтому составят сильную конкуренцию соперникам из других городов. Приглашаю всех посмотреть эти состязания и поддержать наших спортсменов!
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