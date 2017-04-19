«Гонка героев» из Екатеринбурга переехала в Нижний Тагил (ВИДЕО)
19 апреля 2017, 11:05Спорт
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«Гонка героев», проходившая до недавнего времени в Екатеринбурге, в этом году состоятся в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Ориентировочно, старт мероприятия назначен на 24 июня и пройдет на ГК «Гора Белая». Полоса препятствий будет состоять из 24 элементов, среди которых тарзанка, бочка на воде, вертикальная стена и др.
Как пишет Е1, «Гонка героев» пользуется большой популярностью среди спортсменов и экстремалов области и представляет собой забег на 8-10 км. по полосе сложных препятствий.
Видео: Е1
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