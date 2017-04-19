Штраф до 50 тысяч рублей грозит болельщикам-нарушителям: Госдума ужесточила закон

Так, 27 апреля в силу вступит федеральный закон, согласно которому зрители, совершившие грубые нарушения, получат штраф от 40 до 50 тысяч рублей, либо попадут под арест на 15 суток. Также нарушителям грозит запрет на посещение мероприятий на срок до семи лет. Если нарушитель - иностранец без гражданства, то он будет депортирован.