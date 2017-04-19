Штраф до 50 тысяч рублей грозит болельщикам-нарушителям: Госдума ужесточила закон
19 апреля 2017, 09:30Спорт
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Прокуратура Нижнего Тагила сообщает об ужесточении наказания для зрителей спортивных мероприятий за нарушение правил поведения. Особенно актуальной эта тема становится в преддверии ЧМ-2018.
Так, 27 апреля в силу вступит федеральный закон, согласно которому зрители, совершившие грубые нарушения, получат штраф от 40 до 50 тысяч рублей, либо попадут под арест на 15 суток. Также нарушителям грозит запрет на посещение мероприятий на срок до семи лет. Если нарушитель - иностранец без гражданства, то он будет депортирован.
Грубым нарушением, согласно закону, является создание условий, опасных для жизни и здоровья граждан, а также ситуаций, ставших причиной остановки или прекращения соревнований.
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