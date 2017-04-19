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Штраф до 50 тысяч рублей грозит болельщикам-нарушителям: Госдума ужесточила закон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф до 50 тысяч рублей грозит болельщикам-нарушителям: Госдума ужесточила закон

19 апреля 2017, 09:30Спорт
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