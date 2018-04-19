Жители Екатеринбурга могут не попасть на ЧМ-2018 из-за поддельных билетов

На официальном сайте FIFA с 18 апреля открылся последний этап продаж. Время ожидания в электронных очередях для покупки билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 может превышать 4 часа. В интернете возникли сайты, которые предлагают купить билеты сразу, не теряя время. Часть из них при поисковых запросах находится выше официального сайта FIFA для покупки билетов.

Цены на подобных сервисах как правило превышают настоящую стоимость. FIFA же подчеркивает, что продажа билетов ведется только на их официальном сайте. Поэтому билеты, купленные на других ресурсах, могут быть фальшивками. Более того, если кто-то уже купил билет и намерен передать его другому лицу, то делать это нужно также с помощью официального сайта. Самостоятельно дарить или продавать свои билеты нельзя, уточняет агентство «Моменты».