Уральские этапы Кубка мира среди летающих лыжниц номинированы на премию

Номинация, в которой представлено спортивное состязание – «Лучшее событие в циклических видах спорта».

Мы вложили в него наши силы и душу, а теперь есть возможность и отдать свой голос!отмечает Светлана Мусатова, главный специалист управления физической культуры.

Голосование проходит на сайте премии. Для того, чтобы отдать голос, нужно авторизоваться в одной из двух социальных сетей. После этого найти необходимое поле и отдать свой голос.