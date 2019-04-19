Уральские этапы Кубка мира среди летающих лыжниц номинированы на премию
Сегодня, 09:09СпортЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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Тагильские и пермские этапы «Синей птицы», или Кубка мира по прыжках на лыжах с трамплина среди летающих лыжниц претендуют на получение премии «Спорт как бизнес».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Номинация, в которой представлено спортивное состязание – «Лучшее событие в циклических видах спорта».
Мы вложили в него наши силы и душу, а теперь есть возможность и отдать свой голос!отмечает Светлана Мусатова, главный специалист управления физической культуры.
Голосование проходит на сайте премии. Для того, чтобы отдать голос, нужно авторизоваться в одной из двух социальных сетей. После этого найти необходимое поле и отдать свой голос.
Русский турнир «Синяя птица» состоит из четырёх этапов. Два из них проходят в Нижнем Тагиле, два – в Чайковском Пермского края. Международная федерация лыжных видов спорта накануне утвердила проведение этого события на будущий сезон.
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