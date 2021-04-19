Дзюдоисты из Нижнего Тагила завоевали медали на всероссийском турнире в Тюмени

Юные спортсмены из Нижнего Тагила приняли участие во всероссийских соревнованиях «Кубок Сэнсэя» среди спортсменов до 15 лет, которые прошли в Тюмени.

В соревнованиях приняли участие 336 юношей, которые представляли десять регионов. Были определены сильнейшие в девяти весовых категориях, пишет «Областная газета». В результате дзюдоисты СШОР «Уралец» завоевали две медали: «золото» в весовой категории свыше 73 килограмм получил тагильчанин Алексей Жарков, одержавший четыре победы, а бронзовым призером в весе до 42 килограмм стал Никита Молчанов. Напомним, спортсмен из Нижнего Тагила стал призером на международных соревнованиях по гребному слалому. Воспитанник СШОР «Уралец» Никита Губенко на байдарке-одиночке вторым пришел к финишу. Призером международных соревнований по гребле стал тагильский спортсмен

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