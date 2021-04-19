Призером международных соревнований по гребле стал тагильский спортсмен

Напомним, спортсмен из Екатеринбурга стал золотым призером командного чемпионата мира в фигурном катании. Чемпионат World Team Trophy прошел в японском городе Осака. От России выступал Александр Галлямов из Екатеринбурга. Он соревновался в паре с Анастасией Мишиной.