Призером международных соревнований по гребле стал тагильский спортсмен

Призером международных соревнований по гребле стал тагильский спортсмен
Сегодня, 15:50СпортФото: pixabay.com
На международных соревнованиях по гребному слалому призером стал тагильский спортсмен.

Международные соревнования по гребному слалому прошли в Кракове (Польша). Отбор проходил в сборные Польши, Словакии и России. Тагильский спортсмен СШОР «Уралец» Никита Губенко на байдарке-одиночке пришел к финишу вторым. Первое место занял Павел Эйгель из Москвы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

При условии успешного выступления, спортсмены пройдут отбор в чемпионат Европы. Он состоится в мае в Ивреа (Италия). Там пройдет последний континентальный отбор на Олимпийские игры в Токио.

Напомним, спортсмен из Екатеринбурга стал золотым призером командного чемпионата мира в фигурном катании. Чемпионат World Team Trophy прошел в японском городе Осака. От России выступал Александр Галлямов из Екатеринбурга. Он соревновался в паре с Анастасией Мишиной.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
спортсоревнованиепризергребцыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы