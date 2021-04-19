Призером международных соревнований по гребле стал тагильский спортсмен

Международные соревнования по гребному слалому прошли в Кракове (Польша). Отбор проходил в сборные Польши, Словакии и России. Тагильский спортсмен СШОР «Уралец» Никита Губенко на байдарке-одиночке пришел к финишу вторым. Первое место занял Павел Эйгель из Москвы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
При условии успешного выступления, спортсмены пройдут отбор в чемпионат Европы. Он состоится в мае в Ивреа (Италия). Там пройдет последний континентальный отбор на Олимпийские игры в Токио.
Напомним, спортсмен из Екатеринбурга стал золотым призером командного чемпионата мира в фигурном катании. Чемпионат World Team Trophy прошел в японском городе Осака. От России выступал Александр Галлямов из Екатеринбурга. Он соревновался в паре с Анастасией Мишиной.