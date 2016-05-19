Тагильский полицейский стал чемпионом в городском турнире по гиревому спорту (ФОТО)

Дал старт турниру почетный гость – трехкратный чемпион России и Европы, мастер спорта Сергей Бестужев. А председателем жюри выступил главный тренер спотклуба «Талипыч» Родион Нургалиев. Напомним, что в эти выходные подопечные Нургалиева взяли бронзу на областном чемпионате по гиревому спорту.

Атлетам предстояло выполнить норматив «Толчок» по весовым категориям. После выполнения этого упражнения,Таким образом, были определены победители в личном и командном первенстве участникам давалось 10 минут на выполнение норматива «Рывок». Баллы, набранные за два этапа, суммировались.

По итогам соревнований, лучшим в категории 90 килограммов стал полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания городского управления МВД Артем Пономарев. Победитель серьезно увлекается спортом еще со школьной скамьи: занимался футболом, хоккеем, после – айкидо и ушу. А в гиревом спорте Артем Пономарев с 2013 года.

Бойцы тагильского ОМОНа Кирилл Кудасов и Андрей Насыров победили в категориях 95 кг и 105 кг соответственно. В командном зачете пальма первенства досталась команде МЧС, вице-победителями стали ОМОНовцы, а замкнули тройку сильнейших представители МУ МВД России «Нижнетагильское».