Акция «На работу на велосипеде» началась сегодня в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Участникам акции предлагается отказаться от утренних пробок, взбодриться на день вперёд и вдохновить коллег примером говорится в обращении Управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Нижнего Тагила.

Это и хороший способ поддержания физической формы, и разгрузка автодорог Нижнего Тагила.

Поехать на работу на велосипеде собрались люди из 62 городов России. По количеству участвующих от каждого города был составлен дружеский соревновательный рейтинг.

Велосипедисты из разных городов присоединились к общему движению

Тагил в нём показал себя достойно: из 62 участвующих городов, мы сумели подняться на 7 место в рейтинге.

Редакция TagilCity.ru узнала у участников о впечатлениях сегодняшнего утра.

Я езжу часто. Поэтому просто привычным образом добрался до работы, но и в акции поучаствовал. Город у нас небольшой и пересечь его на велосипеде не составляет труда, а вот деньги на автотранспорте и спортзале очень даже экономит. Да и эмоций много положительных отмечает Алексей.

В поддержку велодвижения в Москве выехало немало велосипедистов

На велосипеде езжу по настроению, а сегодня был повод прокатиться и с утра. Так обычно катаюсь только вечером рассказала одна из участниц акции.

Этот вид транспорта набирает всё большую популярность в передвижении по городу.

Езжу на работу периодически на велосипеде. Наверно самый главный плюс в том, что успеваешь проснуться. Ещё и зарядка получается уже по пути на работу, что весьма экономит время поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru Елена.

Акция проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и призвана показать, что велосипед может быть доступной и разумной альтернативой автомобилю.