Нижний Тагил примет летающих лыжников со всего мира в декабре 2017 года

Ранее этот вопрос находился в подвешенном состоянии, однако теперь, по заверению президента спортивной федерации по прыжкам с трамплина Дмитрия Дубровского, это фактически уже решено, пишет «Спорт Express».

Судя по корректировкам календаря FIS, в Нижнем Тагиле состоятся третий и четвертый этапы Кубка мира. В соревнованиях примут участие только мужчины. В декабре 2016 года, напомним, Долгая принимала мировых летающих лыжниц.

Добавим, что подтверждения были получены не только от регионального министерства спорта, но и от комплекса «Аист», где сообщили, что ветровая защита будет установлена к сентябрю. В октябре Нижний Тагил посетят технические делегаты FIS, а в первых числах зимы на тагильских трамплинах состоятся мировые соревнования.