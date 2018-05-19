Нижний Тагил примет четыре крупных старта среди летающих лыжников и двоеборцев мира
19 мая, 09:00Спорт
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Накануне в Греции решали судьбу Нижнего Тагила как места проведения международных соревнований. Речь идёт об утверждении календарей Кубка мира и Континентального кубка, а также других стартов предстоящего сезона 2018-2019 годов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, Нижний Тагил примет четыре крупных старта среди летающих лыжников, лыжниц, двоеборцев и двоеборок, передает Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.
С 1 по 2 декабря на трамплинах горы Долгая пройдёт Кубок мира среди летающих лыжников.
С 8 по 10 марта 2019 года пройдут финалы Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин. Также в эти дни пройдёт финал КОКа среди двоеборок.
16 и 17 марта 2019 года Нижний Тагил примет финальный тур Кубка мира среди летающих лыжниц. Состязание получило название «Синяя птица». Некоторое время назад право этого старта отстаивали в Швейцарии. Презентацию тура проводил, в том числе, министр спорта региона Леонид Рапопорт.
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