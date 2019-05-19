ФК «Урал» сыграл вничью с московским «Локомотивом»

Антон Миранчук из «Локомотива» на 21-й минуте открыл счет матча, а на 39-й минуте ответный гол забил Андрей Панюков из ФК «Урал». На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

В первой атаке второго тайма футболист «Урала» Отман Эль Кабир забил гол в ворота «Локомотива». На 64-й минуте «Локомотив» с пенальти сравнял счет, а на 66-й минуте спортсмен «Урала» Стефан Странберг был удален с поля, получив желтую карточку.

Таким образом, «генеральная репетиция» финала Кубка России закончилась со счетом 2:2. За Кубок «Урал» и «Локомотив» поборются 22 мая в Самаре. В настоящий момент ФК «Урал» занимает 10-ю строку турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. Однако у их ближайших преследователей ФК «Рубин» (Казань) есть игра в запасе, которая состоится завтра. В случае победы или ничьи казанцы опередят «Урал».