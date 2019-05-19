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Тагильские гимнастки завоевали три серебряные медали на чемпионате в Омске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильские гимнастки завоевали три серебряные медали на чемпионате в Омске

Вчера, 21:52СпортФото: vsenovostint.ru
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