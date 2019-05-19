Тагильские гимнастки завоевали три серебряные медали на чемпионате в Омске
Вчера, 21:52СпортФото: vsenovostint.ru
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Региональные соревнования по художественной гимнастике «Надежды Сибири» прошли в Омске. Нижний Тагил на чемпионате представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва №3, которые завоевали медали в групповых и индивидуальных выступлениях, сообщают «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Три серебряные медали тагильчанки завоевали в групповых выступлениях. Места на пьедестале почёта заняли команды «Милашки», «Миледи» и «Киндеры».
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Лучшими спортсменки стали и в индивидуальной программе. Среди гимнасток со вторым юношеским разрядом первое место заняла Виктория Иванова, бронзовая медаль досталась Маргарите Хнычкиной. В первом юношеском разряде лучшей стала Олеся Вернигор. Бронзовые медали в третьем, втором и первом спортивных разрядах завоевали Софья Касаткина, Милана Бушина и Аделина Низамутдинова, соответственно.
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