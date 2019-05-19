Тагильские гимнастки завоевали три серебряные медали на чемпионате в Омске

Три серебряные медали тагильчанки завоевали в групповых выступлениях. Места на пьедестале почёта заняли команды «Милашки», «Миледи» и «Киндеры».

Лучшими спортсменки стали и в индивидуальной программе. Среди гимнасток со вторым юношеским разрядом первое место заняла Виктория Иванова, бронзовая медаль досталась Маргарите Хнычкиной. В первом юношеском разряде лучшей стала Олеся Вернигор. Бронзовые медали в третьем, втором и первом спортивных разрядах завоевали Софья Касаткина, Милана Бушина и Аделина Низамутдинова, соответственно.