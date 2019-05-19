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В Екатеринбурге боксер Чупраков победил экс-чемпиона WBA Муньоса
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге боксер Чупраков победил экс-чемпиона WBA Муньоса

Сегодня, 10:45СпортФото: RCC Boxing Promotions
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