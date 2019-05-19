В Екатеринбурге боксер Чупраков победил экс-чемпиона WBA Муньоса
Уральский боксер Евгений Чупраков одержал победу в сражении с экс-чемпионом WBA Муньосом, сообщают РИА Новости.
18 мая в Екатеринбурге состоялся 29 турнир RCC Boxing Promotions. Уральский боксер Евгений Чупраков вышел на ринг после полугодового перерыва после поражения в бою против чемпиона WBO во втором полулегком весе японца Масаюки.
С первых минут сражения Евгений Чупраков находился под прессингом боксера из Венесуэллы. Однако уральскому боксеру удалось увеличить темп. На 59-секунде девятого раунда Евгений Чупраков одержал победу над семикратным чемпионом мира, отправив его в нокаут.
Очень рад, что попался серьезный и достойный соперник, а не проходной вариант. С первых минут он шел вперед. В середине боя я перехватил инициативу и уже не давал шансов сопернику. Даже удалось выиграть нокаутом, цитируют Чупракова РИА Новости.
Победа на турнире в Екатеринбурге стала 21-й в профессиональной карьере спортсмена. По словам боксера, она стала «перезагрузкой» для него. Lальше Чупраков планирует тренироваться и двигаться вперед.