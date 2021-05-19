Тагильская пловчиха завоевала медаль на чемпионате Европы

Воспитанница нижнетагильского «Спутника», неоднократная рекордсменка и чемпионка России Анастасия Кирпичникова стала серебряным призером чемпионата Европы по плаванию, который в эти дни проходит в Будапеште, сообщается в группе СК «Спутник» в социальной сети «ВКонтакте».