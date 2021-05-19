Тагильская пловчиха завоевала медаль на чемпионате Европы

Тагильская пловчиха завоевала медаль на чемпионате Европы
Тагильская пловчиха завоевала медаль на чемпионате Европы
Сегодня, 15:09СпортФото: Группа «СК Спутник» во ВКонтакте
Тагильчанка Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште.

Воспитанница нижнетагильского «Спутника», неоднократная рекордсменка и чемпионка России Анастасия Кирпичникова стала серебряным призером чемпионата Европы по плаванию, который в эти дни проходит в Будапеште, сообщается в группе СК «Спутник» в социальной сети «ВКонтакте».

Первую медаль на чемпионате ей принесло выступление на дистанции 800 метров вольным стилем.

В финале соревнований тагильчанка уступила первенство сопернице из Италии, но при этом обновила рекорд России, который держался с 2008 года.

В начале апреля Анастасия завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. Также девушка получила серебряные медали на дистанциях 800 и 400 метров и выполнила все Олимпийские нормативы.

Напомним, две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
спортобществоСпутникмедальчемпионат ЕвропыплаваниенаградыпловчихаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы