Тагильская пловчиха завоевала медаль на чемпионате Европы

Воспитанница нижнетагильского «Спутника», неоднократная рекордсменка и чемпионка России Анастасия Кирпичникова стала серебряным призером чемпионата Европы по плаванию, который в эти дни проходит в Будапеште, сообщается в группе СК «Спутник» в социальной сети «ВКонтакте».
Первую медаль на чемпионате ей принесло выступление на дистанции 800 метров вольным стилем.
В финале соревнований тагильчанка уступила первенство сопернице из Италии, но при этом обновила рекорд России, который держался с 2008 года.
В начале апреля Анастасия завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. Также девушка получила серебряные медали на дистанциях 800 и 400 метров и выполнила все Олимпийские нормативы.
Напомним, две участницы клуба «Спутник» из Нижнего Тагила включены в состав сборной России по плаванию для участия в Олимпийских играх.