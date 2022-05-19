Дисквалификацию получил калининградский тренер за оскорбление кубинки из «Уралочки»

Дисквалификацию получил калининградский тренер за оскорбление кубинки из «Уралочки»
Дисквалификацию получил калининградский тренер за оскорбление кубинки из «Уралочки»
Сегодня, 21:50СпортФото: 1МI
Тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков получил дисквалификацию за свое высказывание о кубинской спортсменке «Уралочки». Сроки и условия пока не оговариваются.

Федерация волейбола решила дисквалифицировать тренера «Локомотива» из Калининграда Андрея Воронкова за оскорбление им одной из соперниц его команды. Мужчина назвал во время прямого эфира при беседе со своей подопечной «обезьяной» спортсменку «Уралочки-НТМК» Аиламу Сесе Монталво из Кубы. В настоящий момент девушка уже не играет за свердловскую команду из-за окончания срока действия договора.

Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет, говорится на сайте федерации.

Комиссия взвесила все «за» и «против», учитывая опыт тренера и серьезность самого инцидента. 31 мая будет принято окончательное решение о сроках и условиях отстранения Воронкова.

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