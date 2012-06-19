14 медалей взяли спортсмены клуба «Спутник» на областных соревнованиях

Так, после забега на 800 метров пьедестал почета представлялиисключительно «спутниковцы»: Павел Терехов, Артем Семушин и Артем Глоба. Другот друга их разделяли всего 0,2 секунды. Ровно те же доли секунд отделили ПавлаТерехова от Артем Семушина на дистанции 1500 метров. Спортсмены заняли второе итретье место соответственно.

Среди ветеранов победителем стал АлексейСемушин-старший. Первое место он взял на дистанции 5 километров. Женщины тоженисколько не отстали от мужчин. Медали за первое место взяли Полина Дериглазова(400 метров), Любовь Новгородцева (3000 метров), Ирина Такунцева (400 метров сбарьерами).

Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», Новгородцеватакже завоевала серебро в беге на полтора километра. Серебряным и бронзовымпризером стала Оксана СУНЦОВА, пересекшая финишную черту на 1500 и 3000 метроввслед за своей одноклубницей НОВГОРОДЦЕВОЙ. Еще две медали наши спортсменывзяли не в беговых дисциплинах. Ольга ШЕИНА заняла второе место в тройном прыжке,«улетев» в третьей попытке на 10,71 метров, Юлия ГАЛИМОВА толкнула ядро на 9,99метров и стала бронзовым призером.