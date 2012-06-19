Легкоатлет из «Спутника» Иван Нестеров успешно выступил на международных соревнованиях
19 июня 2012, 10:59Спорт
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На днях состоялись соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских», которые входят в международный календарь. Прошли она традиционно на стадионе «Метеор» в подмосковном Жуковском. В этом году это были уже 54-е соревнования, которые также представляли все виды олимпийской легкоатлетической программы, кроме марафонского бега, эстафет и многоборья.Участие в них приняли представители более чем 20 стран мира.
Наш Иван Нестеров, представляющий спортивный клуб «Спутник»,для соревнований такого уровня финишировал успешно - пришел четвертым надистанции 800 метров. До медали ему не хватило всего 49 сотых секунды. Поздравляемспортсмена с результатом и желаем в дальнейшем только побед!
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