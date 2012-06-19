Легкоатлет из «Спутника» Иван Нестеров успешно выступил на международных соревнованиях

Наш Иван Нестеров, представляющий спортивный клуб «Спутник»,для соревнований такого уровня финишировал успешно - пришел четвертым надистанции 800 метров. До медали ему не хватило всего 49 сотых секунды. Поздравляемспортсмена с результатом и желаем в дальнейшем только побед!