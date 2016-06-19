Легкоатлеты из России не поедут на Олимпиаду-2016
19 июня 2016, 11:25Спорт
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Главные игры четырехлетия пройдут без российских легкоатлетов. Об этом стало известно в пятницу 17 июня в Вене.
Сюжеты: Екатеринбург
Но у профессиональных спортсменов есть возможность принять участие в марафоне «Европа – Азия», об этом сообщила член оргкомитета марафона Дарья Казакова.
Напомним, что допинг-скандал стал причиной принятия решения о запрете на участие российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Марафон в Екатеринбурге пройдет 7 августа. Участникам забега будут предоставлены на выбор 4 дистанции: 3,2, 10, 21 и 42 км. В связи с прохождением забега в этот день перекроют трассу Е 22 Екатеринбург – Пермь.
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