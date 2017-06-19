Команда тагильских спортсменов Дзержинского ВОИ показала лучший результат в областном турнире по настольному теннису (ФОТО)
Лучший командный результат показала команда спортсменов Дзержинского общества инвалидов Нижнего Тагила на первом турнире Свердловской области по настольному теннису, который прошел в Верхней Пышме.
16 июня в Верхней Пышме состоялись региональные соревнования по настольному теннису среди организаций ВОИ Свердловской области. В турнире приняли участие 14 организаций из разных городов Среднего Урала.
Состязания для мужчин и женщин проходили отдельно. Было две категории участников - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата и инвалиды с общими заболеваниями.
Данный турнир проходил на Среднем Урале впервые, но получился насыщенным и зрелищным.
Нижнетагильскую команду представляли спортсмены из Дзержинской организации ВОИ: Ирина Николаева, Владимир Рымашевский, Олег Вахонин, Раис Ахмедзянов, Алесей Бердников.
В Нижний Тагил они вернулись с двумя кубками, двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями. Первые места в своих категориях заняли Николаева Ирина и Рымашевский Владимир. Третьи места – у Вахонина Олега и Ахмедзянова Раиса. Четвертым стал Бердников Алексей в категории инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Фото: ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила
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