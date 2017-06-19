Тагильчане приняли участие в соревнованиях по воркауту в Тюмени
19 июня 2017, 10:35Спорт
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В Тюмени состоялся чемпионат УрФО, который собрал 10 атлетов из Нижнего Тагила, Тюмени, Сургута и других городов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Чемпионат открыл летний сезон тренировок в Тюмени. Отбор участников был очень серьезный.
Спортсмены соревновались в силовом фристайле, где выполняли свободную программу из силовых элементов. Среди победителей оказался Никита Вяткин – спортсмен из Нижнего Тагила. Он занял третье место. В пятерку отличившихся вошел еще один тагильчанин – Дергузов Игорь.
Одним из судей чемпионата был Рустам Хайруллин – руководитель объединения воркаута в Нижнем Тагиле.
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