Тагильчане приняли участие в соревнованиях по воркауту в Тюмени

Чемпионат открыл летний сезон тренировок в Тюмени. Отбор участников был очень серьезный.

Спортсмены соревновались в силовом фристайле, где выполняли свободную программу из силовых элементов. Среди победителей оказался Никита Вяткин – спортсмен из Нижнего Тагила. Он занял третье место. В пятерку отличившихся вошел еще один тагильчанин – Дергузов Игорь.